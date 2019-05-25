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Первый тайм полуфинала ЧМ по хоккею закончился нулевой ничьей

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Первый тайм матча чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии завершился со счетом 0:0.

В ходе полуфинальной игры обе команды делали подходы к воротам соперников, но не смогли забросить шайбы, передает «Чемпионат.com».

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24 мая выяснилось, что соперником сборной РФ по хоккею на ЧМ в Словакии станет сборная Финляндии. Финны в четвертьфинале обыграли сборную Швеции в овертайме со счетом 5:4. Россияне в четвертьфинале обыграли американцев со счетом 4:3.

Другую полуфинальную пару составили команды Чехии и Канады. Матчи полуфинала пройдут 25 мая, а игра за третье место и финал — 26 мая.

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