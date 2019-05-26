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Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Илья Воробьев продолжит работу в качестве главного тренера сборной России по хоккею. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

Президент ФХР добавил, что третье место в чемпионате мира — достойный результат.

«Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», — добавил он.

26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали.

25 мая в полуфинале россияне уступили сборной Финляндии со счетом 0:1. Канадцы, ставшие вторыми финалистами, во втором полуфинале обыграли сборную Чехи со счетом 5:1.

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