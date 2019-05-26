Российские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира

Российская сборная по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче за третье место команда победила Чехию по буллитам, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов шайбы на счету Михала Ржепика и Доминика Кубалика.

25 мая россияне проиграли полуфинальный матч с Финляндией со счетом 0:1. Двумя днями ранее в четвертьфинальной игре россияне обыграли сборную США со счетом 4:3.

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей. Команда обыграла в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах.