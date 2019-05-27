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Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Сборная Финляндии по хоккею победила канадскую команду в финале чемпионата мира в Словакии.

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Встреча состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы в воскресенье, 26 мая, в присутствии 9085 зрителей, передает ТАСС.

Счет составил 3:1. У финнов шайбу забили Марко Анттила (23, 43 минуты) и Харри Песонен (56). У канадцев отличился Ши Теодор (11).

Финская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории (1995, 2011, 2019).

26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали.

25 мая в полуфинале россияне уступили сборной Финляндии со счетом 0:1. Канадцы, ставшие вторыми финалистами, во втором полуфинале обыграли сборную Чехи со счетом 5:1.

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