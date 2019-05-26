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Прием в честь визита Трампа в Великобританию пройдет без Меган Маркл

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Фото: Global Look Press/Stephen Lock/ZUMAPRESS
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет присутствовать на приеме, приуроченном к визиту в Великобританию американского президента Дональда Трампа. Прием состоится в Букингемском дворце 3 июня, сообщает Metro.

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Американского лидера в саду Букингемского дворца поприветствуют королева Великобритании Елизавета II, принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская. Затем во дворце пройдет обед, на котором будет присутствовать герцог Сассекский Гарри, но супруги с ним не будет. Меган Маркл останется дома с сыном Арчи, который появился на свет 6 мая.

В одном из интервью американским журналистам Маркл выразила свое негативное отношение к Трампу, назвав президента США «женоненавистником, сеющим распри».

Визит американского президента и первой леди США в Великобританию начнется 3 июня. Вечером того же дня состоится банкет, в котором помимо Елизаветы II и принца Чарльза с супругой примут участие герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и Кейт Миддлтон. Во второй день своего визита Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая 7 июня должна выйти в отставку.

Как сообщалось 18 мая, принц Гарри без жены побывал на свадьбе у племянницы Елизаветы II.

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