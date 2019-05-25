Трамп огорчился из-за отставки Мэй

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление в связи с решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, 24 мая.

«Мне она очень нравится, она хорошая женщина, она работала очень усердно», — цитирует Трампа Reuters.

По словам главы американского государства, он намерен встретиться с Мэй в ходе своего визита в Соединенное Королевство, который должен состояться в июне.

24 мая Тереза Мэй объявила, что 7 июня уходит с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Это означает, что она покинет должность премьера, как только консерваторы выберут нового председателя партии.

Объявление об отставке Мэй сделала на пороге своей резиденции на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне. По ее словам, больше всего она жалеет о том, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято по итогам референдума, состоявшемся в 2016 году.

Британские парламентарии трижды блокировали проект соглашения Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.