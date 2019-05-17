Прямой эфир

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

0
Фото: REUTERS/Dominic Lipinski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации. Об этом сообщило в пятницу, 17 мая, агентство «РИА Новости», опубликовав копию свидетельства о рождении.

Стоимость родов в Portland Hospital начинается от 15 тыс. фунтов стерлингов, однако у некоторых пациентов доходит и до 500 тыс. — в зависимости от длительности пребывания, уровня палаты и запросов роженицы.

Отмечается, что Меган провела в больнице только сутки.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Отмечается, что Арчи — седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы Второй.

10 мая стало известно, что Арчи, возможно, получил свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017