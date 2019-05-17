Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации. Об этом сообщило в пятницу, 17 мая, агентство «РИА Новости», опубликовав копию свидетельства о рождении.

Стоимость родов в Portland Hospital начинается от 15 тыс. фунтов стерлингов, однако у некоторых пациентов доходит и до 500 тыс. — в зависимости от длительности пребывания, уровня палаты и запросов роженицы.

Отмечается, что Меган провела в больнице только сутки.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Отмечается, что Арчи — седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы Второй.

10 мая стало известно, что Арчи, возможно, получил свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.