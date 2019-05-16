Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает The Mirror со ссылкой на документальный фильм «Меган Маркл: фильмы, замужество и материнство».

Основой ленты стало интервью корреспондента Эшли Пирсон, которая вплотную занимается жизнью членов королевской семьи.

«Они были вместе семь лет, а женаты — два года. Как только они заключили брак, ее позвали сниматься в «Форс-мажоры» и она уехала в Торонто, а он остался в Лос-Анджелесе. Это и разрушило их отношения», — рассказала она.

Маркл и Энгельсон поженились в 2011 году, а развелись спустя два года.

В мае 2018 года Маркл вышла замуж за принца Гарри. 6 мая у них родился сын, которому дали имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.