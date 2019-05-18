Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II

Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей. Принц Гарри оставил свою жену Меган Маркл дома с новорожденным сыном, сообщает Daily Mail.

Венчание состоялось в той же церкви, где год назад прошла церемония бракосочетания принца Гарри — в Виндзорском замке.

Габриэлле 38 лет, она — директор по искусству и трэвел-индустрии PR-компании Branding Latin America. Ее муж Том Кингстон — в прошлом дипломат, а теперь инвестиционный банкир и неисполнительный директор консалтинговой компании Devonport capital.

На церемонии, кроме ближайших родственников жениха и невесты, присутствовали дочь королевы принцесса Анна, ее братья принц Эндрю и принц Эдвард с семьями.

Елизавета II по традиции приехала последней из гостей. Ее сопровождал супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Ранее 8 мая принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре.