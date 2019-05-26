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В Госдуме назвали фарсом заявления Зеленского о российско-украинском диалоге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме прокомментировали заявления украинского президента Владимира Зеленского относительно переговоров Москвы и Киева. Депутат нижней палаты парламента от Крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Зеленского политическим фарсом.

«Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс. Вместо того чтобы извиниться за недружественную и агрессивную политику по отношению к России и начать искать точки соприкосновения, киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру», — цитирует Шеремета «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

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25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал, чтобы Россия освободила украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в прошлом году. Зеленский заявил, что выполнение Москвой этого требования поспособствует разблокированию российско-украинского диалога.

В Москве, однако, считают, что инцидент в Керченском проливе был спланированной акцией, с помощью которой украинские власти надеялись дестабилизировать обстановку в регионе. По мнению Шеремета, решение трибунала неправомерно, его нужно оспаривать.

«Трибунал не вправе навязывать России, которая защищала свои границы в строгом соответствии с международным и национальным законодательством, свою волю и вмешиваться во внутренние дела нашего государства», — подчеркнул депутат.

Ранее 26 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя решение трибунала, заявил, что оно не может быть признано и не относится к юрисдикции данного суда.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Они не подчинились законным требованиям российских властей и были задержаны. На их борту находились 22 моряка и сотрудники СБУ, в отношении которых российские власти возбудили дело о незаконном пересечении границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией.

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