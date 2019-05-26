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В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия должна незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были арестованы во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил ответственный сотрудник аппарата НАТО в Брюсселе.

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По его словам, альянс неоднократно давал понять, что Россия якобы безосновательно применила военную силу против украинских кораблей и военнослужащих, пишет «Интерфакс».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а суда вернуть Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе, заявил, что если Россия отпустит задержанных моряков, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

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