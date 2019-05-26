Клишас ответил на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Решение международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе не может быть признано и не относится к юрисдикции этого суда. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Кроме того, он отметил, что, разрешая по существу вопрос о характере спора по требованиям Украины к России, трибунал вышел за пределы собственных полномочий в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, пишет «РИА Новости».

Клишас подчеркнул, что Москва не разрешала передавать спор для урегулирования в соответствии с положениями конвенции, поэтому юрисдикция для принятия предварительных мер в соответствии с конвенцией у трибунала отсутствовала.

Решение по инциденту было принято не на основании действий украинских военных, а исключительно на основании желания признать собственную юрисдикцию с целью применения предварительных мер, заключил сенатор.

25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а суда вернуть Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала ООН, заявил, что если Россия отпустит задержанных, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву, где они содержатся с СИЗО. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.