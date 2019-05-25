В Псковской области мальчик утонул в реке

В Псковском районе Псковской области 12-летний мальчик утонул в реке Многа. Как стало известно Псковскому агентству информации, информация об исчезновении ребенка в деревне Фромино поступила вечером 24 мая от матери.

При осмотре береговой линии был обнаружен его велосипед, возле реки в 3,5 м ниже по течению нашли детский ботинок. В 20:50 водолазы нашли и вытащили из воды тело погибшего мальчика.

Полицейские выясняют обстоятельства смерти ребенка. Проводится проверка.