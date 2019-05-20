Ребенок утонул в реке Амур в Хабаровске

В Хабаровске на реке Амур утонул 13-летний мальчик. Инцидент произошел накануне, 19 мая.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю, ребенок катался на резиновой лодке в районе пляжа «Дальдизель», наклонился к воде, чтобы поднять ботинок, и упал вниз.

Недалеко от ребенка находился его дедушка, однако мужчина не успел вовремя среагировать, и мальчика унесло течением. Известно, что он был без спасательного жилета.

Сразу же после случившегося были организованы поиски мальчика. Позже было обнаружено его тело.

Ранее в апреле в Хабаровском крае под лед на Иннокентьевском озере провалился семилетний мальчик.