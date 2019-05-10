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Не менее 70 мигрантов утонули в море у берегов Туниса

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Фото: Global Look Press/Cremaschi/Insidefoto/Ropi
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Не менее 70 нелегальных мигрантов погибли в кораблекрушении в 74 км от берегов Туниса. Об этом 10 мая сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tunis Afrique Presse.

Чрезвычайное происшествие случилось в районе портового города Сфакс, который расположен в 270 км к юго-востоку от столицы страны.

По предварительным данным, 16 человек удалось спасти рыболовецким судам, которые были недалеко от места инцидента. Уточняется, что, потерпевшие крушение мигранты, большинство из которых являлись уроженцами стран южнее Сахары, отплыли от ливийского побережья.

В районе кораблекрушения продолжается поисковая операция. Число жертв может возрасти.

В апреле сообщалось, что мигрант из Ирака пытался тайно проехать в Великобританию под Ла-Маншем в гробу. Польские перевозчики грузов должны были переправить его в фургоне через тоннель. За это водителей посадили в тюрьму на 14 месяцев.

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