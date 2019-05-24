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Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следит ли российский лидер за делом сотрудников ФСБ.

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«Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства без разбора», — отметил в пятницу, 24 мая, представитель Кремля. Песков указал на системность проводимой работы.

«Обычно президент получает доклады о самых резонансных случаях», — подчеркнул он.

16 мая начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Черкалина арестовали 26 апреля. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Тогда же задержали его бывших подчиненных: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам».

17 мая у бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.

20 мая Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ системной работой по борьбе с коррупцией.

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