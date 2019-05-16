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Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение во взятке в $850 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом стало известно из озвученных в Московском окружном военном суде материалов дела.

«В период с 2013 по 2015 год Черкалин получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство», — цитирует заявление судьи «РИА Новости».

Ранее фамилия Назарова в контексте этого уголовного дела не фигурировала. Адвокат Черкалина настаивал, что арест полковника являлся преждевременным, необоснованным и незаконным, но суд отклонил его апелляционную жалобу.

Черкалина арестовали 26 апреля. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Тогда же задержали его бывших подчиненных: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам», уточняет RNS. Их подозревают в мошенничестве.

При обысках в доме полковника и его рабочем кабинете сотрудники правоохранительных органов изъяли крупные суммы денег, драгоценности и коллекции часов. По информации СМИ, Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере, а взятку получил в связи с рядом уголовных дел по махинациям в кредитных организациях, напоминает RT.

По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Фролов и Васильев припугнули бизнесмена Сергея Гляделкина, что его могут привлечь к уголовной ответственности, после чего тот согласился передать вымогателям свою долю в уставном капитале ООО. Ущерб составил 490 млн рублей.

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