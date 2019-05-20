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Песков объяснил обнаружение миллиардов рублей у офицеров ФСБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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Системная работа по борьбе с коррупцией продолжается «не в рамках компанейщины», подчеркнул он 20 мая. «Работа затрагивает все ведомства без исключений и всех чинов без каких-либо изъятий», — подчеркнул он.

16 мая начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Черкалина арестовали 26 апреля. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Тогда же задержали его бывших подчиненных: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам».

17 мая стало известно, что у бывших начальников отдела управления «К», обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более 12 млрд рублей.

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