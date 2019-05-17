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СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей. По версии следователей, примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые, пишет «Коммерсант» в пятницу, 17 мая.

Речь идет о полковниках Кирилле Черкалине и Дмитрии Фролове, а также об их подчиненном Андрее Васильеве. По предварительным данным, они могли стать миллиардерами благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных Центробанка и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

К настоящему времени Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки на сумму $850 тыс. Бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве. Как полагают следователи, используя служебное положение, фигуранты припугнули московского застройщика Сергея Гляделкина тем, что могут привлечь его самого к уголовной ответственности. После этого бизнесмен согласился передать вымогателям свою долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». Ущерб составил 490 млн рублей.

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