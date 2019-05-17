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СК попросил арестовать директора НИИ Росрезерва за крупное мошенничество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы заключить под стражу директора ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» Сергея Уланина по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, в суд уже поступило соответствующее ходатайство.

Заседание состоится в ближайшее время. Уланина обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере».

ФГБУ «НИИ проблем хранения Росрезерва» — представляет собой отраслевой научно-методологический центр системы государственного материального резерва России. Это единственное в стране многопрофильное учреждение, специализирующееся на длительном хранении товаров и материалов. В частности, НИИ проводит техиспытания и исследования качества продукции, диагностику и научно-техническое консультирование.

Ранее в мае «Известия» писали, что следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей. В мошенничестве подозревают бывшего и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрия Панова. В конце апреля его отравили в СИЗО на два месяца.

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