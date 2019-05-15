Прямой эфир

Прокуратура запросила 15,5 года для экс-полковника Захарченко

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура потребовала в среду, 15 мая, признать экс-полковника Дмитрия Захарченко виновным и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 15,5 года в колонии строгого режима.

Брали не по чину: государству возместили 3,5 млрд ущерба от коррупции
В 2018 году было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел по таким преступлениям

Кроме того, гособвинитель попросил назначить Захарченко штраф в размере 494,9 млн рублей, а также лишить его права занимать должности в правоохранительных органах.

«По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 494 940 160 рублей», — приводит «РИА Новости» слова прокурора Миланы Дигаевой.

В апреле Пресненский суд Москвы продлил арест Захарченко, которого обвиняют в коррупции, оставив его в СИЗО до 24 июля.

Захарченко курировал в МВД России борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие обвинило его в злоупотреблении полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и препятствовании законной деятельности следователя.

Миллиарды, найденные у полковника и его близких, арестовали и разместили на счетах Следственного комитета России.

27 марта осведомленный источник в правоохранительной системе России сообщил, что следователи задержали еще одного предполагаемого посредника по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воронежцев приговорили к 24 годам тюрьмы за отрубленный палец
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017