Прокуратура запросила 15,5 года для экс-полковника Захарченко

Прокуратура потребовала в среду, 15 мая, признать экс-полковника Дмитрия Захарченко виновным и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 15,5 года в колонии строгого режима.

Кроме того, гособвинитель попросил назначить Захарченко штраф в размере 494,9 млн рублей, а также лишить его права занимать должности в правоохранительных органах.

«По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 494 940 160 рублей», — приводит «РИА Новости» слова прокурора Миланы Дигаевой.

В апреле Пресненский суд Москвы продлил арест Захарченко, которого обвиняют в коррупции, оставив его в СИЗО до 24 июля.

Захарченко курировал в МВД России борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие обвинило его в злоупотреблении полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и препятствовании законной деятельности следователя.

Миллиарды, найденные у полковника и его близких, арестовали и разместили на счетах Следственного комитета России.

27 марта осведомленный источник в правоохранительной системе России сообщил, что следователи задержали еще одного предполагаемого посредника по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.