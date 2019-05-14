Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова получила тяжелые травмы, упав с балкона. Ее состояние врачи оценили как критическое, сообщает во вторник, 14 мая, «РИА Новости».

По информации агентства, инцидент произошел 10 мая в Болгарии, где Бобкова отдыхала на горном курорте Шпиндлерув-Млин. Девушку доставили в больницу города Градец-Кралове. Врач отделения нейрохирургии этой больницы Павел Травничек сообщил, что Бобкова находится в состоянии искусственной комы.

Эти данные подтвердили в российском посольстве в Болгарии. Там сообщили, что 11 мая девушку прооперировали.

Подруга пострадавшей Ларита Торуа написала в соцсети, что Бобкова перенесла несколько операций, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи обнаружили у нее трещины в селезенке с кровотечением, контузию легких, переломы таза и ребер, а также внутричерепное кровотечение.

Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения в деле Кокорина и Мамаева. Она отдыхала с футболистами в кафе, где те подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.