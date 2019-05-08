Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы. Светлана Кокорина вышла в слезах из зала, сообщает корреспондент «Известий».

8 мая Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, его младшему брату Кириллу назначили аналогичное наказание. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, как и друг спортсменов Александр Протасовицкий. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд также принял решение оставить осужденных под стражей до вступления приговора в силу.

Прокурор требовал для Мамаева и Протасовицкого 1 год и 5 месяцев колонии, а для братьев Кокориных — 1 год и 6 месяцев. По мнению гособвинителя, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.