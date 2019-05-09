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Семак ответил на вопрос о будущем Кокорина в «Зените»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приговор нападающему команды Александру Кокорину. По словам специалиста, его позиция не поменялась.

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«Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть еще возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции», — сказал Семак в интервью Metaratings.ru.

Также тренер выразил надежду, что 28-летний футболист начнет новый сезон с «Зенитом».

«По поводу надежды — да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить», — добавил Семак.

По данным «Федерального агентства новостей», петербургский клуб еще не принял окончательного решения о будущем Кокорина.

Источник издания указал, что изначально клуб планировал продлить истекающий с игроком контракт при условии, что зарплата Кокорина будет сокращена на 80%.

Однако в связи с тем, что футболист выйдет на свободу только в декабре 2019 года, вопрос будет решаться позднее.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения футболистов Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — друга спортсменов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла.

Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — один год и шесть месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.

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