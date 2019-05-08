Газзаев пожелал Кокорину и Мамаеву не падать духом

Заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев пожелал футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не падать духом. Об этом он заявил 8 мая, передает «РИА Новости».

«Я надеялся на более мягкое решение в их деле. Но всё уже произошло. Хотелось бы пожелать им не опускать руки и не падать духом. Надеюсь, после истечения срока они вернутся в профессиональный футбол, ведь они действительно талантливые футболисты», — сказал депутат.

При этом он напомнил, что в советское время футболист Эдуард Стрельцов был приговорен к семи годам лишения свободы, однако после их отбывания он дважды становился лучшим футболистом СССР.

Ранее 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения Кокорина, Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — товарища футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Так, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — один год и шесть месяцев. Таким образом суд удовлетворил требование прокурора.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».