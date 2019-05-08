Колобков прокомментировал судебное решение по делу Кокорина и Мамаева

Российский министр спорта Павел Колобков выразил уверенность в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сделают выводы из происшедшего. Об этом он заявил 8 мая.

«Уверен, что суд рассмотрел все обстоятельства дела. Мы видели все эти видеозаписи. Было много о чем сказано и напечатано. Я уверен, что ребята сделают выводы из происшедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт», — цитирует министра телеканал «360».

Ранее 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения Кокорина, Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — товарища футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Так, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — один год и шесть месяцев. Таким образом суд удовлетворил требование прокурора.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».