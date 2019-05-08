Юрист оценил решение суда уничтожить стул из потасовки Кокорина и Пака

Стул, которым футболист Александр Кокорин ударил в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, можно вернуть заведению, а не уничтожать. Таким мнением 8 мая поделился глава уголовной практики юридической фирмы Dentons Константин Третьяков.

«Стул не является предметом, изъятым из оборота, у него есть законный собственник, которому этот стул мог быть возвращен и которому уничтожением этого имущества будет причинен ущерб. Я не вижу объективной необходимости в его уничтожении», — рассказал он агентству «РИА Новости».

Ранее Пресненский суд Москвы постановил уничтожить этот предмет мебели. Как отмечал менеджер ночной смены кафе, в котором произошла потасовка, он не смог точно сказать следственной группе, какой именно стул использовал футболист. В итоге, по его словам, следователи выбрали случайный.

8 мая суд приговорил к реальным срокам заключения Кокорина, Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — товарища футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Так, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — один год и шесть месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».