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Суд постановил уничтожить стул из потасовки Кокорина и Пака

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Фото: РЕН ТВ
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Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, постановил уничтожить стул, которым футболист «Зенита» Александр Кокорин ударил в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

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Также суд приговорил всех фигурантов по делу о двух драках к реальным срокам заключения. Так, Мамаев получил срок в 1 год и 5 месяцев лишения свободы, Кокорин — 1 год и 6 месяцев. Друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл также были признаны виновными и приговорены к 1 году и 5 месяцам и к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима соответственно.

Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокурора, который ранее заявлял, что исправление спортсменов возможно только при реальном заключении.

Кроме того, судом было принято решение оставить осужденных под стражей до вступления приговора в силу.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.

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