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Глава района Дагестана арестован по делу о взятке в размере 23 млн рублей

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Басманный суд Москвы 17 мая арестовал до 15 июля главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова. Он обвиняется в передаче взятки в размере 23 млн рублей, сообщает ТАСС.

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«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде ареста до 15 июля Алискерову», — сказала судья.

Чиновника обвиняют в передаче взятки советнику главы Дагестана на сумму 23 млн рублей за способствование назначению его на должность главы муниципального образования и общее покровительство.

Алискерова арестовали 16 мая. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК России («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее 16 мая начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки в $850 тыс.

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