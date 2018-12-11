Большая стирка: предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег

Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19%, свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомились «Известия». В эту категорию входят прежде всего нарушения УК, связанные с незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов пояснил «Известиям», что власть становится более лояльной по отношению к предпринимателям, смягчает давление. Но на оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока не успели воспринять эти изменения.

Суровая статистика

Согласно данным МВД, с которыми ознакомились «Известия», количество преступлений в сфере экономической деятельности в России за январь–октябрь 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017-го, выросло на 19,3% до 34,12 тыс. случаев. В том числе на 44,6% выросло количество дел по факту легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, на 17,2% — по незаконному предпринимательству, на 5% — по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг.

По данным председателя Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка, увеличивается и количество предпринимателей, осужденных за налоговые преступления. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда, которые приводит Игорь Скрипка, в 2014 году было осуждено 452 предпринимателя, в 2015-м — 537, в 2016-м — 541, а в 2017-м — 591.

Лояльность государства

В то же время бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал «Известиям», что государственная система начинает демонстрировать большую лояльность по отношению к предпринимателям. Но на оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока еще не успели воспринять изменения в подходе к бизнесу со стороны высших органов власти.

В конце ноября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении списка преступлений, уголовные дела по которым прекращаются при условии возмещения нанесенного ущерба. Речь о статьях, связанных с преступлениями небольшой тяжести, например, в сфере страхования и компьютерной информации. Также имеются в виду нарушения УК, связанные с оформлением кредитов, неисполнением договорных обязательств, присвоением авторства или плагиатом.

Документ направлен на «дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

— Но государственная «машина» пока не развернулась лицом к предпринимателям. Отчасти это объясняется общим негативным настроем правоохранителей по отношению к бизнесу: предприниматели по умолчанию рассматриваются как нарушители. Поэтому инициировать уголовное дело по экономическим статьям сравнительно просто, — считает Борис Титов.

Налоговое бремя

В целом в условиях, когда возрастает любого рода фискальная и налоговая нагрузка, по объективным обстоятельствам увеличивается число людей, которые пытаются уйти в «серую» зону, и наоборот, возвращаются в легальное поле в случае снижения этой нагрузки, сказал «Известиям» председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Основным яблоком раздора между бизнесом и государством, как отмечает эксперт, сегодня стоит традиционный вопрос, стоит ли в сложных экономических условиях ослаблять налоговую нагрузку, с тем чтобы количество компаний росло, за счет чего выросла бы пополняемость бюджета. Или, наоборот, нужно увеличивать налоговую нагрузку на имеющиеся бизнес-единицы, понимая, что часть из них закроется, а часть уйдет в «серую» зону.

— Бизнес выступает за то, чтобы сбалансировать налоговую нагрузку, но сейчас на повестке ужесточение. Например, со следующего года увеличится НДС, в то время как у малого и среднего бизнеса нет «жировой прокладки», — указал он.

По словам Алексея Каневского, любая проверка бизнеса сегодня приводит в лучшем случае к административному наказанию, а в худшем — к уголовному.

Темп сохранится

Темпы роста количества выявленных экономических преступлений в ближайшие годы не снизятся, так как следственные органы стали более компетентны, а сами предприниматели чаще инициируют и используют уголовные дела в качестве инструмента разрешения бизнес-конфликтов, считает управляющий партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев.

Динамика преступлений, например, в сфере «антиотмывочного» законодательства будет только расти — в том числе в силу попыток сберечь капитал от повышения налогообложения, сказал «Известиям» партнер юридической фирмы Duvernoix Legal Александр Арбузов.

По словам Бориса Титова, для того чтобы решить проблему, необходим комплекс мер.

— Нужно дальнейшее совершенствование законодательства, как уголовного, так и уголовно-процессуального, для декриминализации экономических составов преступлений, не представляющих существенной общественной опасности, а также для расширения полномочий прокуратуры (в частности, чтобы пресекать факты необоснованного возбуждения уголовных дел по гражданско-правовым спорам), — отметил бизнес-омбудсмен.

На Западе, например, бизнесменов привлекают к уголовной ответственности точечно, они обычно проходят по крупным резонансным делам. В сфере малого и среднего предпринимательства уголовные дела тоже есть, но там бизнес умеет быстро подстраиваться под правила игры, резюмирует Алексей Каневский.