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Диетологи раскрыли секреты правильного питания

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Фото: Global Look Press/gourmet-vision
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Эксперты рассказали, как выбрать фастфуд и не прибавлять лишних килограммов, а также назвали способ правильно готовить бутерброд.

В первую очередь специалисты сходятся во мнении, что в день нужно устраивать себе приемы пищи не менее трех раз, не пропускать их и обязательно начинать с завтрака. При этом если человек тратит много энергии и испытывает чувство голода, можно устроить несколько перекусов.

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«Если на работу нужно приезжать очень рано, когда есть еще не хочется, то важно организовать прием пищи до начала работы, а не заглушать чувство голода несколькими чашками кофе», — цитирует эндокринолога Майру Рау «РИА Новости».

Она добавила, что сбалансированный обед с овощами, злаками и белками поможет продуктивно работать и не переесть во время ужина.

В свою очередь, главврач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова советует думать заранее о полноценном питании, а не вспоминать о нем тогда, когда пришло время подкрепиться.

Если нет времени на полноценный обед, то нужно захватить с собой еду для перекуса. Для этой цели хорошо подойдут кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты, говорят специалисты.

По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в ритме большого города можно не брезговать ресторанами быстрого питания и находить полезное для себя — например, куриные «запчасти» или овощной салат.

Также медик предлагает обратить внимание на шаурму, в которой с точки зрения правильного питания есть всё необходимое организму — куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. При покупке шаурмы он советует просить не добавлять в нее масло и не есть кончики, где тесто перекручено в несколько раз.

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Рассказал Обложко и рецепт правильного бутерброда для контроля веса. Это отрубной хлеб, мягкий творог вместо масла, кусок буженины или курицы и болгарский перец.

Важно следить не только за едой, но и за напитками в рационе, напоминают диетологи. Они советуют всегда иметь при себе бутылку воды, особенно в жару, чтобы не допустить обезвоживания организма. Помимо этого отлично подойдут зеленый, некрепкий черный и травяной чай, можно пить чай и кофе без сахара.

Как предупреждает Майра Рау, следует воздерживаться от морсов, сладкой газировки и кваса. Она пояснила, что никаких преимуществ по сравнению с водой у этих напитков нет.

Обложко, в свою очередь, советует пить кофе не больше раза в день, особенно с молоком и сливками.

«Капучино, напитки со сливками — это калорийное зло. Иногда люди выпивают больше калорий, чем съедают. Если один раз в день капучино — это не страшно», — сказал он.

По наблюдениям диетологов, среди россиян есть много распространенных мифов о «полезных» продуктах, которые на самом деле могут принести лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Среди них сладкие йогурты и мороженое, хлопья, крупы и особенно цельное молоко, при скрытой непереносимости которого можно заработать хроническое воспаление в кишечнике.

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Эксперты советуют заменять молоко на кефир, однако его не стоит пить на ужин: он вызывает выброс инсулина, а это может способствовать набору лишнего веса.

Также врачи предостерегли от увлечения модными диетами — интервальным голоданием, кето-диетой и детоксами. Рау подчеркивает, что эта мода не имеет отношения к здоровью и медицине, и при таких экспериментах можно навредить своему организму.

На сегодняшний день самой безопасной и положительно влияющей на здоровье остается средиземноморская диета, где самый главный источник белка — это рыба, поясняют эксперты.

«Для женщин по возможности лучше не употреблять последний прием пищи. Потому что это может провоцировать отеки. Вы утром просыпаетесь — плюс 400 граммов», — предостерегает Обложко.

При этом врачи подчеркивают, что главное — сжигать больше калорий, чем потребляешь. Поэтому тем, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом, вряд ли придется следить за лишними килограммами.

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