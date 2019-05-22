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Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

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Фото: Depositphotos
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Исследователи из Европейского фонда Lung выяснили, что обструктивное апноэ (OSA) может свидетельствовать о развитии рака. Об этом говорится в пресс-релизе на Medicalxpress.

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Речь идет о внезапной остановке дыхания во время сна, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает спать. При OSA дыхание может останавливаться в среднем на 40 секунд, при этом сам спящий может не догадываться о наличии недуга.

Во время апноэ частично перекрываются дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, храпу, нарушению сна и чувству чрезмерной усталости. Сюда же можно отнести головные боли, отмечает «Звезда» в среду, 22 мая.

В исследовании приняли участие более 19 тыс. человек. По результатам выяснилось, что у людей с OSA чаще диагностируют рак. При этом у женщин с обструктивным апноэ риск развития рака выше, чем у мужчин.

Как отмечают ученые, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Ранее в мае главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн перечислил факторы, повышающие риск развития раковых опухолей. Среди них — пищевые добавки и алкоголизм.

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