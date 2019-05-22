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Названы негативно влияющие на зрение продукты

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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
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Диетологи перечислили продукты, бесконтрольное употребление которых может нанести глазам непоправимый вред. Список приводит газета «АиФ».

Перечень возглавил белый хлеб, поскольку в нем нет никаких полезных витаминов, зато много рафинированного крахмала. Он негативным образом влияет на поджелудочную — заставляет ее вырабатывать больше инсулина, что способствует развитию близорукости.

В одном ряду с белым хлебом стоят другие «быстрые углеводы» — это булочки, сладости, макароны и рафинированный рис. Они также вызывают повышенную выработку инсулина, к тому же разрушают сетчатку глаза. Особенно опасна невоздержанность в потреблении быстрых углеводов для людей старше 40 лет.

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Далее в списке опасных для глаз продуктов — кофе. В небольших количествах этот темный напиток приносит пользу, однако если выпивать больше 2–3 чашек в день, это может плохо повлиять на глаза. Кофе сужает сосуды, тем самым нарушая кровообращение глаз.

Также за сужение сосудов ответственен алкоголь. Помимо этого, спиртное воздействует на те участки коры головного мозга, которые влияют на зрительное восприятие человека. Частые пьянки могут даже вызвать атрофию зрительного нерва.

Плохо влияет как на организм в целом, так и на зрение в частности так называемая мусорная еда: бургеры и хот-доги, чипсы, сухарики, сладости, газировка, соусы с большим количеством пищевых добавок и красителей.

Опасно для зрения и употребление соли в больших количествах. Она задерживает выведение жидкости из организма и может повысить внутриглазное давление, что может вызвать даже катаракту.

Не только вредные продукты могут привести к проблемам со зрением. В рационе человека важно наличие всех необходимых глазам веществ и витаминов. Так, нервный тик означает нехватку витамина B6, жжение и быстрая утомляемость свидетельствуют о дефиците B2. Если глаза слезятся, необходим витамин B12, а при ухудшении восприятия цвета поможет витамин А. Если от яркого света режет глаза, то, возможно, не хватает цинка.

Полезными для глаз считаются продукты, содержащие витамины А и Е, калий, фосфор, железо. Также рекомендуется употреблять в пищу чернику, спаржу, брюссельскую капусту, листовой салат, шпинат и кукурузу.

Ранее в мае медики предупредили об опасности синего света от светодиодов. По их мнению, синий свет от этих ламп разрушает сетчатку глаза и нарушает естественные ритмы сна.

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