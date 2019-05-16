Прямой эфир

Медики предупредили об опасности синего света от светодиодов

0
Фото: Global Look Press/Hitoshi Yamada
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты французского Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES) призвали чиновников пересмотреть нормативы использования светодиодов. По мнению медиков, синий свет от этих ламп разрушает сетчатку глаза и нарушает естественные ритмы сна.

Не в глаз, а в мозг: почему от 3D-кино болит голова
Неприятные ощущения чаще возникают у зрителей, которые не пользуются бинокулярным зрением при обработке объемной информации

Данные об опасности «синего света» собирались в 2010 года и представлены общественности в докладе организации. В документе также представлен анализ воздействия всех светодиодных систем. Излучение светодиодов увеличивает риск возрастной дегенерации желтого пятна — причины потери зрения, заключили медики. Также ряд светодиодов могут вызвать приступы головной боли и хроническую усталость.

Синий свет от планшетов, ноутбуков и смартфонов низко интенсивен и потому не так опасен. Однако использование гаджетов в темноте ведет к сбою циркадных ритмов человека.

«Но опыт показывает, что даже очень слабое воздействие света, насыщенного голубым, в темное время суток нарушает биологические ритмы и, следовательно, сон», — предупредили медики. В свою очередь, сбой биологических ритмов ведет к нарушению метаболизма и даже развитию онкологии.

Особая опасность грозит детям, поскольку глазной хрусталик у них сформирован не полностью.

Для дома ANSES рекомендует использовать светодиодные светильники, имеющие теплый белый свет.

В феврале стало известно, что использование смартфона во время еды может привести к набору лишнего веса. Об этом заявили ученые из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы шесть симптомов рака глаза
Эксперты рассказали о последствиях использования гаджетов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017