Медики предупредили об опасности синего света от светодиодов

Специалисты французского Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES) призвали чиновников пересмотреть нормативы использования светодиодов. По мнению медиков, синий свет от этих ламп разрушает сетчатку глаза и нарушает естественные ритмы сна.

Данные об опасности «синего света» собирались в 2010 года и представлены общественности в докладе организации. В документе также представлен анализ воздействия всех светодиодных систем. Излучение светодиодов увеличивает риск возрастной дегенерации желтого пятна — причины потери зрения, заключили медики. Также ряд светодиодов могут вызвать приступы головной боли и хроническую усталость.

Синий свет от планшетов, ноутбуков и смартфонов низко интенсивен и потому не так опасен. Однако использование гаджетов в темноте ведет к сбою циркадных ритмов человека.

«Но опыт показывает, что даже очень слабое воздействие света, насыщенного голубым, в темное время суток нарушает биологические ритмы и, следовательно, сон», — предупредили медики. В свою очередь, сбой биологических ритмов ведет к нарушению метаболизма и даже развитию онкологии.

Особая опасность грозит детям, поскольку глазной хрусталик у них сформирован не полностью.

Для дома ANSES рекомендует использовать светодиодные светильники, имеющие теплый белый свет.

В феврале стало известно, что использование смартфона во время еды может привести к набору лишнего веса. Об этом заявили ученые из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах.