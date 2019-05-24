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Вакарчук рассказал о своих планах в случае победы на выборах в раду

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Фото: РИА Новости
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Украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал 23 мая изданию «Громадське» о своих планах в случае, если его партия «Голос» на внеочередных выборах пройдет в Верховную раду.

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«Я четко осознаю, если попадем в Верховную раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей», — сказал он.

При этом Вакарчук отметил, что оставляет за собой право писать музыку и давать концерты. Он добавил, что «перестать заниматься музыкой вообще» для него было бы странным.

16 мая стало известно, что фронтмен «Океана Эльзы» создал партию для участия в выборах в раду. Отмечалось, что в нее войдут экс-замминистра юстиции Украины Юлия Клименко, активист Ярослав Юрчишин и экс-глава Одесской ОГА Соломия Бобровская.

О планах Вакарчука заняться политической деятельностью украинские СМИ сообщили 8 мая. Тогда же стало известно о создании его предвыборного штаба, который возглавила Клименко.

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