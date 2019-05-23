На Украине назвали дату начала избирательного процесса по выборам в раду

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную раду начинается с пятницы, 24 мая. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть с 24 мая 2019 года, без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале», — цитирует Слипачук «РИА Новости».

Глава ЦИК также отметила, что комиссия готова к проведению досрочных выборов и способна совершать установленные законом функции.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады от 21 июля вступил в силу в четверг, 23 мая. В это день документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

Внеочередные выборы президент Украины назначил на 21 июля. Такое решение не понравилось большинству депутатов рады. Так, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска парламента. По его мнению, новый глава государства «втягивает страну в авантюру» не в интересах граждан и пытается захватить власть. Ляшко также уверен, что после выборов в раду придут «регионалы» и в первую очередь отменят закон об украинском языке и примут закон о продаже земли иностранцам.