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СМИ сообщили о планах лидера группы «Океан Эльзы» баллотироваться в раду

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук планирует принять участие в выборах в Верховную раду Украины. Об этом 8 мая сообщает издание «Новое время».

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Отмечается, что исполнитель сформировал предвыборный штаб — его возглавит бывший заместитель министра экономики страны Юлия Клименко. Как пишет издание, сейчас Вакарчук ведет переговоры с известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его политсилу.

При этом ни пресс-служба Вакарчука, ни Клименко не прокомментировали эту информацию.

Между тем, Киевский международный институт социологии оценивает поддержку условной партии музыканта всего в 1,5%.

Ранее, 6 апреля, Вакарчук раскритиковал президентские кампании Владимира Зеленского и действующего украинского лидера Петра Порошенко и призвал избирателей потребовать от них конкретных ответов.

23 января музыкант, говоря о своем участии в политике в эфире канала «1+1», заявил, что он «в деле», и пообещал, что зрители узнают подробности в ближайшее время. При этом исполнитель подчеркнул, что власть как таковая его не интересует.

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