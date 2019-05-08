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СМИ сообщили о планах Кличко-младшего заняться политикой

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Фото: TASS/Rehder Carsten
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Брат мэра Киева Виталия Кличко профессиональный боксер Владимир Кличко может возглавить список партии УДАР на будущих выборах в Верховную раду Украины. Об этом 8 мая сообщается в Telegram-канале «УП. Off the record», передает УНИАН.

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Отмечается, что обсуждения политической карьеры Кличко-младшего ведутся «в самых высоких кабинетах страны», пишет «Газета.ру».

«Володе нужно закончить еще много дел, и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы (в раду. — Ред.) досрочные или срочные», — рассказал каналу источник из окружения мэра Киева.

Он добавил, что свое решение Кличко-младший предположительно озвучит в июне.

Ранее мэр Киева назвал действующего президента Украины Петра Порошенко «более понятным» лидером страны и отметил, что голосовал за него на выборах главы государства. Свое решение Кличко объяснил тем, что Порошенко «очень эффективный президент» в том, что касается международной политики. Чиновник добавил, что действующему президенту удалось объединить вокруг Украины международную коалицию, благодаря чему страна сохранила свою независимость.

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