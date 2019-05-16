Фронтмен «Океана Эльзы» создал партию для участия в выборах в раду

Украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду. О начале политической карьеры артист сообщил в четверг, 16 мая.

Днем ранее Вакарчук на своей странице в Facebook позвал сограждан на мероприятие в центре Киева, чтобы вместе «услышать новый голос».

Как сообщает ТСН, в партию Вакарчука войдут экс-замминистра юстиции Украины Юлия Клименко, активист Ярослав Юрчишин и экс-глава Одесской ОГА Соломия Бобровская.

О планах Вакарчука заняться политической деятельностью украинские СМИ сообщили 8 мая. Тогда же стало известно о создании его предвыборного штаба, который возглавила Клименко. Однако ее пресс-служба, как и пресс-служба Вакарчука, тогда не дали комментариев на этот счет.