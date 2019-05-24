США против работы контролируемых властями Китая систем в стране

Вашингтон не допустит того, чтобы на американской территории работали системы, контролируемые Коммунистической партией Китая. Об этом в интервью One America News Network заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, американская политика должна была поменяться в связи с изменениями в поведении Китая на мировой арене. «По мере того, как росла их экономика, как они развивались, их вооружение [получило] большую мощность, увеличились их технологические возможности, они начали применять их таким образом, который представляет угрозу Соединенным Штатам», — цитирует Помпео ТАСС.

Госсекретарь подчеркнул, что по этой причине американский президент Дональд Трамп борется за честную и взаимовыгодную торговлю между Китаем и США. По его словам, Белый дом добивается того, чтобы американские сети были проверены и защищены таким образом, чтобы не позволить проникать в них системам, подконтрольным Коммунистической партии Китая.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что она приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона, считает бизнесмен, недооценивает возможности китайской корпорации.