Начался экспорт кубанского вина в Германию

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что первые 10 тыс. бутылок местного вина марки «Фанагория» отправлены в Германию. Год назад прошла презентация продукции в Берлине, а затем было подписано соглашение о поставках в Европу.

По словам губернатора, выход на зарубежные рынки — сложный процесс, так как необходима обязательная сертификация, исследования, которые не проводятся по российскому ГОСТу. Но виноделам Краснодарского края удалось это сделать, в том числе потому, что иностранные партнеры заинтересованы в качественной продукции, передают «Кубанские новости».

В начале мая стало известно, что российское сухое вино получило 91 балл по шкале Роберта Паркера, создателя журнала Wine Advocate. Это лучшая оценка, которой когда-либо удостаивалась продукция отечественного виноделия у экспертов самого престижного международного рейтинга.