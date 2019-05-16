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Россия в апреле увеличила закупки аргентинского вина в десятки раз

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Фото: Global Look Press/Florian Kopp/imageBROKER.com
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Россия увеличила закупки вина из Аргентины в десятки раз. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в четверг, 16 мая, со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что Россия в апреле увеличила импорт почти в 80 раз и закупила 32,1 тыс. декалитров против 250 декалитров в марте на сумму $109 тыс.

При этом РФ увеличила импорт вина, которое не имеет привязки к определенному сорту, то есть допускает смешение ягод одного сорта из разных виноградников и просто смешение сортов.

1 ноября 2018 года сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве глава Молдавии Игорь Додон договорились об упрощении экспорта молдавских товаров в Россию, в частности фруктов, овощей и винодельческой продукции.

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