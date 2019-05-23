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Установлены личности всех совершивших теракты на Шри-Ланке смертников

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Правоохранительные органы Шри-Ланки установили личности всех девятерых смертников, совершивших террористические атаки на острове 21 апреля. Об этом сообщил представитель полиции государства Руван Гунасекару.

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По данным агентства «Синьхуа», личности террористов установили с помощью тестов ДНК. Среди смертников был и лидер радикальной группировки National Thowfeek Jamaath Мохамед Захран, отмечает «РИА Новости».

В рамках расследования дела о серии взрывов задержаны 89 подозреваемых, поисковые операции причастных продолжаются.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в пятизвездочных отелях и католических церквях. Одно взрывное устройство находилось в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, погибло около 250–260 человек.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В ночь на 27 апреля тела 15 человек, включая шестерых детей, были найдены на месте взрыва, который прогремел в ходе перестрелки на Шри-Ланке.

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