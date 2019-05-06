Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей

Правительство Шри-Ланки из-за продолжающейся напряженной ситуации в сфере безопасности снова ввело временный запрет на использование нескольких социальных сетей и мессенджеров. Об этом сообщает 6 мая «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал News1st.

Ограничения коснулись YouTube, Facebook, WhatsАpp и Viber.

Решение о повторной блокировке интернет-ресурсов было принято после недавних событий в городе Негомбо. В конце прошлой недели там произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин.

Ранее соцсети и мессенджеры были временно заблокированы на Шри-Ланке 21 апреля — это случилось после того, как в стране прогремели восемь взрывов. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — Ред.).

По последним данным, погибли 359 человек, задержаны более 100 человек.