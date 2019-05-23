В Кремле прокомментировали намерение Лукашенко покупать нефть у Казахстана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск еще не согласовывал с Москвой планы по транзиту нефти из Казахстана с участием России. Об этом он рассказал 23 мая.

«Пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита в Нур-Султане на следующей неделе главам двух государств (Белоруссии и России. — Ред) пообщаться. Если они захотят — и на эту тему», — сказал Песков.

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым. Он также сообщил о переговорах Минска и Нур-Султана по поставкам нефти из Казахстана и заявил, что рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в республику.

Ертысбаев отметил, что его страна готова поставлять нефть в Белоруссию.

Ранее, 30 апреля, Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба».

В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.