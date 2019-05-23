Прямой эфир

В Кремле прокомментировали намерение Лукашенко покупать нефть у Казахстана

0
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск еще не согласовывал с Москвой планы по транзиту нефти из Казахстана с участием России. Об этом он рассказал 23 мая.

Забрать по «Дружбе»: «грязная» нефть возвращается домой
Белорусские НПЗ хотят поменять ее на чистое сырье

«Пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита в Нур-Султане на следующей неделе главам двух государств (Белоруссии и России. — Ред) пообщаться. Если они захотят — и на эту тему», — сказал Песков.

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым. Он также сообщил о переговорах Минска и Нур-Султана по поставкам нефти из Казахстана и заявил, что рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в республику.

Ертысбаев отметил, что его страна готова поставлять нефть в Белоруссию.

Ранее, 30 апреля, Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба».

В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Словакии началась прокачка чистой российской нефти по «Дружбе»
В ЦБ не увидели рисков для экономики из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017