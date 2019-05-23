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Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 мая сообщил о переговорах Минска по поставкам нефти из Казахстана. Об этом сообщает «БелТА».

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«Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить», — сказал Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

По его словам, Белоруссия рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в республику. «Вопрос лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана — здесь проблем нет, — но и России по транзиту...», — сказал белорусский президент.

Посол Казахстана заявил о готовности страны поставлять нефть в Беларусь. «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь», — добавил он.

Ранее 30 апреля сообщалось, что ненадлежащее качество нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России, обнаружили в Белоруссии. Страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четыре человека арестовано, ведется следствие.

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