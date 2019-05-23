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Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.

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Таким образом они намерены оказать поддержку отрасли, которую затронула торговая война с США, пишет газета South China Morning Post.

Компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль в течение двух лет. Три года ставка налога будет понижена вдвое — с 25% до 12,5%. Отмечается, что инвесторы приветствовали нововведение, которое вызвало рост акций высокотехнологичных компаний.

Британская компания ARM ранее поручила сотрудникам прекратить контакты и заморозить соглашения с китайской корпорацией Huawei. ARM поставляет технологии компаниям, которые осуществляют производство микропроцессоров для мобильных телефонов.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

19 мая корпорация Google приостановила контакты с Huawei. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение США не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры.

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