Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы администрации президента страны. Указ главы государства Владимира Зеленского о назначении дипломата удален в среду, 22 мая, с сайта президента.

Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.

Зеркаль назначили заместителем главы администрации президента во вторник указом № 309/2019.

Накануне Зеленский назначил художественного руководителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником главы государства. Главой своей администрации политик выбрал адвоката и бизнесмена Андрея Богдана.

Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя назначения, заявил, что на месте Зеленского, перезагрузил бы администрацию «как факт и как класс».

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.