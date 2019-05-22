Климкин оценил первые назначения Зеленского

Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал первые назначения президента страны Владимира Зеленского. По словам дипломата, он относится к ним с «искренним уважением».

«Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у неё никудышная аура и карма», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

«Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией», — добавил он. По мнению Климкина, перезагрузка — интересная вещь.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. 21 мая он подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Очередные выборы в раду должны были пройти 27 октября этого года.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил еще до инаугурации.

21 мая спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны, не уточнив, что именно он имеет ввиду.