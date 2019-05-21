Нарышкин заявил о возможности повторных попыток переворота в Венесуэле

Попытка госпереворота в Венесуэле, которая была предпринята оппозицией 30 апреля, может повториться. Об этом во вторник, 21 мая, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Очевидно, что все-таки кризис будет продолжаться. Неудавшаяся попытка оппозиции, поддерживаемой США, очевидно, не последняя», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участников СНГ, которое проходит в Душанбе, Нарышкин отметил, что венесуэльское руководство должно поддерживать диалог с оппозицией.

«Важно, чтобы законная власть последовательно консолидировала население страны, объединяла здоровые силы. Конечно, на мой взгляд, нужно, чтобы власть поддерживала диалог с оппозицией. Надо искать компромиссы», — сказал начальник СВР.

Этому процессу, по его словам, мешает «очень зловредная политика» США в отношении Венесуэлы.

В январе этого года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

30 апреля Гуайдо объявил о завершении операции по свержению власти Мадуро. Впрочем, армия не поддержала его, и попытка переворота провалилась. Гуайдо признал это и понадеялся на поддержку США. Ранее 21 мая стало известно, что его представитель провел переговоры с американскими военными.